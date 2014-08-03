Kassam Tugayları: 30 İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırılarına başladığı ilk günlerde, tek operasyonla 30İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail askerlerinin, ön saflarda yürütülen mücadeleden dönen savaşçılar tarafından öldürüldüğü kaydedilen açıklamada ayrıca, Han Yunus'ta birkaç gün önce düzenlenen operasyonda,İsrail ordusuna ait 4 zırhlı aracın tahrip edildiği olayda, bir İsrail askerinin öldüğü çok sayıda askerinin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada Aşkol bölgesine roket düşmesi sonucu bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu gece saatlerinden bu yana Gazze'den İsrail tarafına atılan roket sayısının 74 olduğunu, bunlardan 7'sinin Demir Kubbe füze savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 67'sinin ise boş arazilere düştüğü ve herhangi bir zarara neden olmadığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda bin 660 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 9 bin kişinin yaralandığı bildirildi.