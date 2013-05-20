Kaslı erkek sağcı oluyor

Danimarka'da yapılan araştırma ile, erkeklerin kasları ile siyasi görüşleri arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Aarhus Üniversitesi'nden bilim adamları erkeklerin kol kaslarının ölçülerini, sosyo-ekonomik düzeylerini ve ekonomik dönüşümlerini inceledi. Uzmanlar vücudunun üst kısmı daha zayıf olan erkeklerin sol görüşe daha yakın olduğunu, daha kaslı ve maskülen olan erkeklerin ise sağ görüşü desteklediği ortaya çıktı.



Bunun sebebi fiziksel açıdan güçlü olan erkeklerin, içgüdüsel olarak savaşmaya daha yatkın olduğu, politik olarak da kendi konumlarını, toplumun çıkarlarından daha önde tuttuğu belirtildi. Fiziksel olarak zayıf olan erkekler ise kendi çıkarlarından ziyade toplumun çıkarlarını daha önde tuttuğu ve barışa daha yatkın olduğu açıklandı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, araştırmada kadınların vücut ölçüleri ile siyasi görüşleri arasında bir bağlantı ise bulunamadı. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Profesör Michael Petersen, bu durumun insanın evrim sürecinin yarattığı doğal bir ayrıştırma olduğunu söyledi. Peterson daha önce yapılan benzer çalışmalarda insanların politik görüşlerinin standart ekonomik modeller ile açıklanamadığını belirtti.