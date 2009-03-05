Kaşkolsuz çıkmam abi!

Yaklaşan yerel seçimler için gezilerini sürdüren siyasi parti liderleri, miting yaptıkları yerlerin spor kulüplerine ait atkıları takmadan meydana çıkmıyor.



Yerel seçimlere az bir süre kala aynı güne birden fazla miting sığdıran siyasal parti liderleri, gittikleri yerlerde çeşitli vaatlerle katılımcıları etkilemeye çalışırken, bulundukları kente ait spor kulüplerinin atkılarını boyunlarına takarak da halkla olan iletişimlerini güçlendirmeyi hedefliyorlar.



Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nuran Yıldız, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi parti genel başkanlarının mitingler için gittikleri şehirlerde futbol kulüplerinin atkısını, kaşkolunu taşımaları simgesel iletişimin bir göstergesi olduğunu söyledi.



Liderlerin o şehirlerdeki kalabalıklarla ortak bir noktaları olduğunu göstermenin iletişimi kolaylaştıracağını düşündüklerini ifade eden Yıldız, ''Üstelik futbol sorunsuz bir ortak ilgi alanı olmaya uygun. İnsanlar kendi şehirlerinin spor kulüplerine liderlerin gösterdiği ilgiden mutlu oluyorlar. Olumlu bir iletişim atmosferi yaratılmasına, liderin kendilerine yakın, içlerinden biri olduğu hissi yaratmasına katkıda bulunuyor'' diye konuştu.

