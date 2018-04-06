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Kaskı takılı olmayan motosikletli kazada öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, motosikletiyle yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp, yola savrulan kasksız sürücü Mehmet Ali Leylek (59), yaşamını yitirdi

06 Nisan 2018 13:21

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, motosikletiyle yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp, yola savrulan kasksız sürücü Mehmet Ali Leylek (59), yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 256/4 Sokak ring yolu üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası çiftçi Mehmet Ali Leylek yönetimindeki 45 NU 558 plakalı motosikletle yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan ve kaskı olmadığı belirtilen Leylek, yaşamını yitirdi. Yapılan inceleme sonrası Mehmet Ali Leylek\'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşma başlattı.

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