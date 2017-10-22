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Kask taksa yaralanmayacaktı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin en köklü kulüplerinden biri olan Barbaros Sefaspor Kulübü'nün iki dönemden bu yana başkanlığını yürüten 53 yaşındaki Serdar Harputlu, kasksız kullandığı motosikletiyle kaza yapıp, ya

22 Ekim 2017 19:33

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinin en köklü kulüplerinden biri olan Barbaros Sefaspor Kulübü\'nün iki dönemden bu yana başkanlığını yürüten 53 yaşındaki Serdar Harputlu, kasksız kullandığı motosikletiyle kaza yapıp, yaralandı.
Dün saat 23.00 sıralarında, Aliçetinkaya Mahallesi\'ndeki evinden Ayvalık ilçe merkezi gitmek üzere yola çıkan Serdar Harputlu, Ayvalık Belediyesi Yazlık Düğün Salonu önüne geldiğinde yoldaki çiğ nedeniyle arka tekerinin kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak devrildi. Kask takmadığı belirlenen Harputlu başını asfalta çarpıp, yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği\'nde görevli itfaiyecileri kazayı farkedip, yardıma koştu. Harputlu\'ya ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Ardından çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastarnesi\'ne kaldırılan Harputlu, tedraviye alındı. Harputlu\'nun sağlık durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesini bulunmadığı bildirildi. Barbaros Sefaspor Kulübü\'nün iki dönemden bu yana başkanlığını yürüten Harputlu\'nun kazada yaralandığını öğrenen spor severler yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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