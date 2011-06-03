-KASİYER KIZLARLA DOLANDIRICILIK İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - İstanbul'da bazı istasyonlardan akaryakıt alan vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak komisyon karşılığı kart bilgilerini sattıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı. Mağdur vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Beşiktaş'taki bazı istasyonlardan akaryakıt alan vatandaşların kredi kartı bilgilerinin kopyalanarak komisyon karşılığı satılması ve bu kartlardan para çekilmesine ilişkin düzenlediği operasyonda, suç örgütü elebaşı Hakan T'nin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüphelilerin, iyi referanslar vererek Hakan T'nin kız kardeşinin de aralarında bulunduğu kadınları kasiyer olarak akaryakıt istasyonlarına yerleştirdikleri, bu kadınlar sayesinde lüks araç sahiplerinin yüksek limitli kredi kartı bilgilerini kart kopyalama cihazından geçirerek bilgilerini elde ettikleri anlaşıldı. Suç örgütü üyelerinin elde ettikleri bilgileri internet üzerinden iletişime geçtikleri Amerika'daki Türk asıllı bir iş adamına komisyon karşılığı sattıkları, 4 ay boyunca yaklaşık 400 mağdurun kart bilgilerini kopyalayarak kart başı 1000 dolar komisyon aldıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''teşekkül halinde banka kredi kartı dolandırıcılığı ve sahteciliği yapmak'' iddialarıyla Fatih Adliyesine sevk edildi.