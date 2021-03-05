"Kasıt yoktu, kimseyi görmedim bile"

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle dikkati çeken Mostafa Mohamed'in, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili takım arkadaşlarına hâlâ şaşkın olduğunu söylediği belirtildi. Mısırlı golcünün"Kesinlikle kasıt yoktu, pozisyonumu korumak isterken kimseyi görmedim bile" dediği ifade edildi.

Attığı gollerle Galatasaray'ın galibiyet serisinde önemli bir katkı sağlayan Mohamed'in, takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için arkadaşlarından maç sonu özür dilediği aktarıldı.

Akşam'ın haberine göre Mısırlı forvetin, "Böyle bir pozisyonda kırmızı kart gördüğüm için ben de çok şaşkınım. Kesinlikle kasıt yoktu, pozisyonumu korumak isterken kimseyi görmedim bile" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Takım arkadaşlarının ise futbol yaşamında böyle sıkıntıların yaşanabileceğini hatırlatarak, Mohamed'e destek verdiği belirtildi.

Kırmızının iptali için başvuru

Galatasaray, Mohamed'in kırmızı kartının iptali için MHK'ya başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek, Futbol Federasyonu MHK Başkanlığı'na başvurulmuştur" denildi.