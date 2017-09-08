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Ekonomi

Kasırga, K.Kore ve küresel gelişmelerle dolar 3.40 lira sınırında

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - ABD'de faiz artırımı olasılıklarını zayıflatan etkenlerin yanında, Kuzey Kore gerilimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına bağlı olarak dolar 3

08 Eylül 2017 12:28

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - ABD\'de faiz artırımı olasılıklarını zayıflatan etkenlerin yanında, Kuzey Kore gerilimi ve Avrupa Merkez Bankası\'nın kararlarına bağlı olarak dolar 3.4005 lira ile yılın en düşük düzeyine geriledi.
Harvey\'in ardından etkili olmaya başlayan Irma Kasırgası\'nın ABD ekonomisinde yaptığı tahribatın yanında, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bu yıl faiz artırımından \"uzaklaştığı\" yolundaki beklentilerin artmasıyla, geçen Aralık ayının başlarından bu yana en düşük düzeylere inen dolar 3.40 - 3.41 lira aralığında hareket etti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, dünkü konuşmasında, daha önce de açıklandığı gibi \"faizler ve varlık alımlarının artırılabileceği taahhüdünü\" koruduklarını, para politikasında gelecek yıl için gereken ayarlamaların da Ekim\'de yapılabileceğini söyledi. Draghi\'nin konuşmasının ardından yeniden 1.20 dolar sınırını aşan euro, 4.11 lirayı da aşarak 4.1141 liraya kadar yükseldi.
Piyasa analistlerine göre, liranın, dolar ve euro gibi sert paralar karşısında güç kazanmasında ayrıca, içeride kısa vadeli faizlerin yüzde 12 ile rekor düzeylere yükselmesi de etkili oluyor.    

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