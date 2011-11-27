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Dünya

Kasırga İskandinav ülkelerini vurdu STOCKHOLM (A.A)

27 Kasım 2011 20:40

-Kasırga İskandinav ülkelerini vurdu STOCKHOLM (A.A) - 27.11.2011 - Danimarka ve İsveç'in güneybatısını vuran kasırga binlerce evin elektriksiz kalmasına yol açtı. Kasırga yüzünden İsveç, Danimarka, Norveç ve Almanya arasındaki pek çok feribot seferinin iptal edildiği, şiddetli rüzgarların İsveç ve Danimarka arasındaki köprünün trafiğe kapatılmasına neden olduğu belirtildi. İsveç elektrik işletmeleri, kasırga yüzünden yaklaşık 12 bin abonenin elektriksiz kaldığını bildirdi. İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, en yüksek düzeyde uyarı alarmı verdi. Danimarka'daki kuruluş da ülkenin kuzey kıyısında su seviyesinin hızla yükseldiğine işaret ederek, uyarı yaptı.

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