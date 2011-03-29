Kaşınanı görmek kaşındırıyor!

T24- Daily Telegraph gazetesinin haberine göre bilim adamları, kaşınan birini seyretmenin kaşınma hissi uyandırabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, "kaşıntı aktarımı" dedikleri bu durumun esneyen birini görünce esnemeye benzediğini söylüyor.

Yapılan deney kapsamında 25 deneğe, sol kolunu kaşıyan ya da sadece oturan insanların görüntülerinin bulunduğu, beş dakikalık video klipler seyrettirildi.

Ardından vücutlarında kaşıntı olursa sürmeleri için kremler dağıtıldı.

Deneklerin video kayıtta kaşınan birini gördüklerinde, hiçbir şey yapmadan oturan bir insanı gördüklerinde olduğundan iki katı daha fazla kaşındıkları belirlendi.

Kaşınma isteği, hem sağlıklı hem de deri iltihabı olan deneklerde gözlendi.

Hatta bilim adamlarının söylediğine bakılırsa, kaşıntı kremi sürdüklerinde dahi, vücudunun başka yerlerini kaşıyan denekler oldu.

Araştırmayı yürüten Kuzey Carolina Wake Forest Tıp Fakültesinden Doktor Gil Yosipovitch, dermatologların hastalarını gördükten sonra kaşıntıya kapılmalarının bilinen bir durum olduğunu, ancak konunun sistemli bir şekilde daha önce hiç incelenmediğini anlattı.

Yosipovitch, kaşınma hissinin, sadece okuyarak ya da düşünerek bile gelebileceğini belirlediklerini söyledi.



Bilim adamları bulguları, kronik kaşıntı rahatsızlığı ya da deri hastalıkları bulunan kişileri tedavi etmekte kullanılabileceğini söylüyor.