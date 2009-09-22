Kasımpaşa'yı protesto ediyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bu maç için 120 lira bilet
ücreti koyan Kasımpaşa Kulübü'nü protesto etti.
Adnan Polat, Kasımpaşa maçından
önce basın mensuplarına yaptığı açıklamaya, tüm Türk ulusunun bayramını
kutlayarak başlarken, bilet fiyatlarına tepkisini, “Bayram günü burada Galatasaray ve Kasımpaşa taraftarları olarak güzel
bir maç izlemek istedik ama ortaya konan tavrı kesinlikle tasvip etmiyoruz, hiç
beğenmiyoruz, bunu protesto ediyorum” diyerek dile getirdi.
“Kombine
biletlerini 90 liraya satan bir
kulüp, sadece bu maç için 120 liraya bilet satıyor” diyen Polat, “Binlerce Galatasaray taraftarı şu anda sokakta, içeriye giremiyor, bunu
ayıplıyorum sadece. Biz Galatasaray Kulübü olarak Kasımpaşa'ya Süper Lig'de oldukları
her dönemde yardımcı olduk, destek olduk. Bu yaptıklarını centilmenliğe ve
fair-play'e yakıştıramıyorum” dedi.
Bilet fiyatlarına tepki gösteren
Polat, daha sonra protokol tribününden aşağıya inip, saha içinden geçerek kale
arkası tribününe gitti. Polat, burada içeriye giremeyen taraftarların
durumunu yerinde inceledi.