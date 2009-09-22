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Spor

Kasımpaşa'yı protesto ediyorum

22 Eylül 2009 12:24

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bu maç için 120 lira bilet ücreti koyan Kasımpaşa Kulübü'nü protesto etti.

Adnan Polat, Kasımpaşa maçından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamaya, tüm Türk ulusunun bayramını kutlayarak başlarken, bilet fiyatlarına tepkisini, “Bayram günü burada Galatasaray ve Kasımpaşa taraftarları olarak güzel bir maç izlemek istedik ama ortaya konan tavrı kesinlikle tasvip etmiyoruz, hiç beğenmiyoruz, bunu protesto ediyorum” diyerek dile getirdi.

“Kombine biletlerini 90 liraya satan bir kulüp, sadece bu maç için 120 liraya bilet satıyor” diyen Polat, “Binlerce Galatasaray taraftarı şu anda sokakta, içeriye giremiyor, bunu ayıplıyorum sadece. Biz Galatasaray Kulübü olarak Kasımpaşa'ya Süper Lig'de oldukları her dönemde yardımcı olduk, destek olduk. Bu yaptıklarını centilmenliğe ve fair-play'e yakıştıramıyorum” dedi.

Bilet fiyatlarına tepki gösteren Polat, daha sonra protokol tribününden aşağıya inip, saha içinden geçerek kale arkası tribününe gitti.
Polat, burada içeriye giremeyen taraftarların durumunu yerinde inceledi.

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