Kasımpaşalı Neumayr'dan 'Sir Alex Ferguson' anısı: Kendimi kral gibi hissettim

Kasımpaşa'nın bu sezon İsviçre'nin Luzern kulübünden bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Markus Neumayr, Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Henüz 16-17 yaşlarındayken Ferguson'un kendisini aradığını belirten Neumayr, "Numarayı tanımadığım için telefona cevap vermemiştim. Daha sonra sesli mesaj gönderdi, onun olduğunu anladığımda kendimi kral gibi hissetmiştim!" dedi.

Futbola 2003-04 sezonunda Almanya'da Frankfurt altyapısında başlayan ve hemen ardından Manchester United'ın gözlemcileri tarafından beğenilerek Ada'ya transfer edilen futbolcu, as takıma yükselse de hiç forma şansı bulamamıştı.

Neumayr'ın beIN SPORTS'a anlattığı; Manchester United dönemlerinde Ferguson ile yaşadığı anı şöyle:

“Çok şanslıyım ki gençlik hayallerimden birini gerçekleştirmiş oldum Manchester United’da oynayarak. Kendimi bu yüzden şanslı hissediyorum. Hayalini kurduğum şeyin gerçeğe dönüşmesiydi benim için.

"Telefonu açmadım; sesli mesaj bıraktı"

16-17 yaşında okula bir çocuğun telefonunu bilmediği numara aradığı zaman her numara cevap vermiyorsunuz, benim için de aslında öyle bir şeydi. O aramaya cevap vermedim tanımadığım için. Daha sonra sesli mesaj bırakılmıştı. Sesli mesajı dinlediğimde onun Alex Ferguson olduğunu anlamıştım. İnanılmaz bir duyguydu. Kendimi kral gibi hissettim. Bütün arkadaşlarımla defalarca dinledik mesajı.

Ferguson’un bana kattıklarını sadece futbolla kısıtlamamak lazım. Profesyonellik onun için çok önemliydi. Profesyonelliğin antrenmanlardan sonra başladığını öğretti. Gün içinde profesyonel bir futbolcunun yaşaması gerektiği gibi yaşamaktı onun için önemli olan. Antrenman bittikten sonra bir sonraki antrenmana kadar kendimizi nasıl yenilememiz gerektiğini bize öğretti."