Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Özdeş, Eylül 2016'da Rıza Çalımbay'ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayanKasımpaşa, çıktığı son 3 maçta sahadan puansız ayrılmıştı.

Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasıyla yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.