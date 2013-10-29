Kasımpaşa zirveye koşuyor

Spor Toto Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Kerem, Adem ve Scarione’nin golleriyle 3-2 kazandı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 18’e çıkartarak lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

Ligdeki kötü gidişe 'dur' diyemeyen Trabzonspor’un galibiyet özlemi 3 maça çıkarken, bordo mavililer bu yenilgiyle birlikte 14 puanda kaldı.

Maçın özeti

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Kasımpaşa, Trabzonspor'u 3-2 yendi.

18. dakikada Kasımpaşa Kerem Şeras'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor yarı alanı sol çaprazda topu alan Kerem'in uzak mesafeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-0

22. dakikada konuk takım yarı sahasında topu alan Babel'in içeri sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

24. dakikada Trabzonspor, Henrique'nin golüyle skora denge getirdi. Malouda'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Isaksson'dan dönerek, kale sahası üzerindeki Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez de yan kale direğinden oyun alanına geldi ancak pozisyonu iyi takip eden Henrique, kale sahası içinde uygun durumda topu ağlara yolladı: 1-1

36. dakikada Scarione'nin ceza alanı yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top, yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Kasımpaşa bir kez daha önce geçti. Castro'nun yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Onur topu son anda güçlükle kornere tokatladı. Sol köşeden Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yaşanan karambolde topu önünde bulan Adem Büyük, açısı dar olmasına rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve mücadelenin ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada ceza alanı içi sol çaprazda topu alan Henrique'nin kaleye paralel pasında kaleci Isaksson'u da geçen meşin yuvarlağa Janko'dan önce müdahale eden Sancak Kaplan, mutlak bir golü önledi. Aynı dakika içinde hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ise Adem'in ara pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sanharib Büyüksal'ın şutunda Onur topu kornere tokatladı.

61. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor yarı alanında meşin yuvalakla buluşan Scarione, pasını ceza alanındaki Sanharib Büyüksal'a aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Takım arkadaşının hareketlendiğini gören Sanharib, topukla meşin yuvarlağı Scarione'nin önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli oyuncu, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

68. dakikada Trabzonspor, Olcan Adın'ın frikikten attığı güzel golle farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda Yusuf Erdoğan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Olcan, meşin yuvarlağı Isaksson'un solundan ağlarla buluşturdu: 3-2

69. dakikada Janko'nun pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Olcan Adın, soldan ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yapan deneyimli oyuncu, meşin yuvarlağı az farkla yandan auta yolladı.

87. dakikada Olcan'ın kendi yarı alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza alanı çizgisi üzerinde iyi yükselen Janko, topu arkaya aşırttı. Arka direkte kafa vuruşunu yapan Bamba, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve Kasımpaşa maçı 3-2 kazandı.