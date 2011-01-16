-KASIMPAŞA VE İBB BİR ÜST TURDA ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Kasımpaşa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir üst tura yükseldi. Grupta bugün yapılan maçlarda Kasımpaşa, Karşıyaka'yı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Bursasporu'u deplasmanda 1-0 yendiler. Kasımpaşa 1 maç eksiğine rağmen tur atlamayı garantilerken, 4 maçını da yapan İstanbul ekibi de bir üst tura yükseldi. (D) Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------- 1-Kasımpaşa 3 3 0 0 6 1 5 9 2-İstanbul B.Şehir Bld. 4 3 0 1 4 3 1 9 3-Bursaspor 3 1 1 1 3 2 1 4 4-Kırıkhanspor 3 0 1 2 1 4 -3 1 5-Karşıyaka 3 0 0 3 0 4 -4 0