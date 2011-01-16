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Spor

KASIMPAŞA VE İBB BİR ÜST TURDA ANKARA (A.A)

16 Ocak 2011 00:41

-KASIMPAŞA VE İBB BİR ÜST TURDA ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Kasımpaşa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir üst tura yükseldi. Grupta bugün yapılan maçlarda Kasımpaşa, Karşıyaka'yı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Bursasporu'u deplasmanda 1-0 yendiler. Kasımpaşa 1 maç eksiğine rağmen tur atlamayı garantilerken, 4 maçını da yapan İstanbul ekibi de bir üst tura yükseldi. (D) Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu: TAKIMLAR                    O   G   B   M   A   Y   AV  P ----------------------------------------------------------   1-Kasımpaşa                 3   3   0   0   6   1   5   9 2-İstanbul B.Şehir Bld.     4   3   0   1   4   3   1   9 3-Bursaspor                 3   1   1   1   3   2   1   4 4-Kırıkhanspor              3   0   1   2   1   4  -3   1 5-Karşıyaka                 3   0   0   3   0   4  -4   0

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