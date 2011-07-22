-KASIMPAŞA, TFF'DEN SÜPER LİG'E DÖNÜŞ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Kasımpaşa Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı resmi başvuruda, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, ilgili takımlara bir alt kümeye düşürme cezası verilmesi durumunda, geçen sezon küme düşen futbol takımlarının 2011-2012 sezonunda yeniden Spor Toto Süper Lig'e dahil edilmesi talebinde bulundu. Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz imzasıyla TFF'ye gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: ''İleride şike yapmak, teşvik primi vermek, ve/veya sair sebeplerle kulübümüzü maddi ve manevi olarak zarara uğratan kişi, kulüp ve kurumlara ilişkin her türlü talep, dava ve başvuru haklarımız saklı kalmak üzere, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından 2010-2011 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele eden bir kısım kulüpleri, hakkında şike yapmak, teşvik primi vermek ve/veya başkaca nedenlerle yürütülecek incelemenin; savcılık nezdinde yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmeler dikkate alınarak ivedilikle sonlandırılmasını ve ilgili takımların bir alt kümeye düşürme cezası verilmesi halinde; gerek doktrinde, gerekse dünya futbolunda hakim uluslararası teamüllerde de kabul gördüğü üzere ligden düşen Kasımpaşa Kulübü'nün tekrar Süper Lig'e alınmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.'' Türk futbolunun yaşanan bu süreçte yara almaması temennisinde bulunulan açıklamada, soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgi, belge ve delillerin Kasımpaşa camiasını üzdüğü ve aynı zamanda kaygılandırdığı belirtildi. Kasımpaşa'nın geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 18. sırada, son 3 takım arasında tamamladığı ve doğabilecek küme düşürülme cezaları karşısında tekrar Süper Lig'de oynama ihtimali belirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Gelişen süreçte sayın başkanlığınızca verilecek karar uyarınca Kasımpaşa Kulübü olarak Süper Lig'de kalma olasılığımız mevcuttur. Bu sebeplerle, yeni futbol sezonunda Kasımpaşa Kulübü olarak transfer ve bütçe planlamalarımızı yapabilmek için, 2011 Ağustos ayında başlayacak yeni futbol sezonunda hangi ligde yer alacağımızın sayın başkanlığınızca belirlenmesini talep ediyoruz. Nitekim, kamuoyundan takip edildiği gibi, savcılık nezdinde devam eden soruşturmada son gelişmelerde şüpheliler suçlarını dahi itiraf etmektedirler. Bu sebeplerle, sayın başkanlığınızca yürütülecek incelemelerin ivedilikle başlatılması ve bu husustaki soruşturmanın karara bağlanması gerekmektedir. Kaldı ki 2010-2011 futbol sezonu sonunda Süper Lig'den düşen takımların sadece kendi başarısızlıkları sebebiyle belirlenmediği bu duruma etken olan belirli sebeplerin olduğunu kulüp olarak ifade etmiş fakat bu iddiamız dikkate alınmayarak kulüp idarecilerimiz hakkında disiplin cezası verilmişti. Şu an bulunduğumuz süreçte ise 2010-2011 futbol sezonu için ileri sürdüğümüz iddiaların ne kadar kayda değer olduğu ve daha önceden soruşturma açılması gerektiği apaçık ortaya çıktığını tekrar hatırlatmak isteriz.''