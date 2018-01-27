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Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü istifa etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1'lik Beşiktaş yenilgisinin ardından istifa ettiğini açıkladı

27 Ocak 2018 01:55

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Kemal Özdeş maçtan sonar canlı yayında  yaptığı açıklamada, "Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Bugün Kasımpaşa Kulübü ile 50. maçımıza çıktık. Oyunumuz nedeniyle sürekli eleştiriliyorduk. Başkanımızla konuştuktan sonra oyuncularıma bundan sonra birlikte olmayacağımızı söyledim. Oyuncularıma, yönetimimize ve camiamıza teşekkür ediyorum. Burada güzel günler geçirdim. Kadro kalitemi ve derinliğini eleştirmiyorum. Benim görevim elimdekilerle bir şeyler yapmak. Buradan güzel duygularla ayrılıyorum." dedi.

 

 

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