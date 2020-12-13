Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörü Fuat Çapa’nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa’da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa’nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.