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Spor

Kasımpaşa, İlhan Depe'yi renklerine bağladı

Kasımpaşa Kulübü, Kardemir Karabükspor'da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2

11 Ocak 2018 18:44

Kasımpaşa Kulübü, Kardemir Karabükspor\'da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor altyapısında yetişen İlhan Depe, başta sol kanat olmak üzere her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine Şanlıurfaspor\'da başlayan 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla İnegölspor, Balıkesirspor ve Kardemir Karabükspor\'da forma giydi. Bu sezon 18 maçta 1 gol ve 4 asist kaydeden İlhan Depe, tek golünü Türkiye Kupası\'nda Keçiörengücüne\'ne attı.

İSTANBUL / DHA

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