Kasımpaşa-Göztepe maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa maça hızlı başladı ve rakibine üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip bu üstünlüğü Hodzic'in ayağından gole de çevirdi ama VAR, Hodzic'in pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirleyerek golü 11. dakikada iptal etti.