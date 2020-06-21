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Spor

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

21 Haziran 2020 17:37

Süper Lig'in 28. haftasında iki İstanbul takımı kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

3 aylık Koronavirüs arasının ardından çıktıkları ilk maçları kazanan iki ekip, yine 3 puan peşinde. Sarı-lacivertliler galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yaparken, KasımPaşa'da ise hedef rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmak.

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler şöyle

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

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