Kasımpaşa deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Kasımpaşa deplasmandan 1 puanla döndü.

52. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın çektiği sert şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Egemen Korkmaz'ın müdahalesiyle Diagne yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Egemen Korkmaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonda 79. dakikada topun başına geçen Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada hakem Arda Kardeşler Kasımpaşa lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet, ceza alanına girdiği sırada Acka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. İkinci kez penaltı kullanmak için 86. dakikada topun başına geçen Diagne meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

89. dakikada sol kanattan Taylan Antalyalı'nın pasında ceza çizgisi üzerinde topla buluşan Özer Hurmacı müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin üzerine gönderdi.

Müsabaka 1-1 sona erdi.