Kasımpaşa cezayı kesti: 1-3

T24 - Lider Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takım cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta tel tel döküldü, attığından fazlasını kaçıran Kasımpaşa sahadan 3-1 galip ayrıldı.







FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇININ GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ









Fenerbahçe, cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa'yı konuk etti.

Teknik direktör Christoph Daum, cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle karşılaşmaya değişik bir ilk 11'le başladı. Orta alanda Cristian, Selçuk ve Mehmet Topuz görev aldı. Hücum hattında ise Alex, Semih ve Guiza görev yaptı.

Karşılaşmaya konuk ekip Kasımpaşa golle başladı. Henüz 50. saniyede kaleci kaleci Volkan'ın bom boş pozisyonda kontrol edemediği topu Gökhan Güleç boş kaleye yuvarladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe yediği gole erken cevap verdi. 5. dakikada Mehmet Topuz'un getirdiği topu ceza sahası yayında önünde bulan Guiza, kaleye yüzünü döner dönmez yaptığı vuruşla topu kaleci Tolga'nın sağından filelere yolladı ve mücadeleye eşitlik geldi.

15. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Gökhan Güleç, topu yerden altı pasa doğru çıkardı. Ancak pas hızlı olunca Barış dokunamadı. Bu pozisyondan hemen 1 dakika sonra Gökhan Güleç golle burun buruna geldi. Savunmanın arkasına sarkan Gökhan, kaleci Volkan'ı geçti. Dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

24'te Fenerbahçe, rakip ceza sahasına kalabalık geldi. Üst üste 3 şutta top Kasımpaşalı savunma oyuncularından döndü. 30'da bu kez Kasımpaşa, Fenerbahçe kalesindeydi. Soldan yapılan ortada Gökhan kafayla topu üstten auta gönderdi.

35'te Gökhan Güleç yine Fenerbahçe savunmasına korku dolu anlar yaşattı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu bir anda önünde bulan Gökhan, yakın mesafeden vurdu. Volkan'ı geçen top, çizgi üstündeki Önder'e çarptı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Çoğu Fenerbahçe kalesinde yaşanan bol pozisyonlu ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya Kasımpaşa fırtına gibi girdi. 46. dakikada Murat Erdoğan karşı karşıya pozisyonda golü yapamazken, 47'de Cenk İşler tabelayı değiştirdi. Savunmanın arkasına atılan pasta topu yaklaşık 30 metre süren golcü futbolcu, soldan ceza sahasına girdi ve yerden bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

55'te Murat Erdoğan'ın gole yaklaştığı bir pozisyonda kaleci Volkan topu çelerken, 60'ta Alex'in serbest vuruşunda kaleci Tolga skorun değişmesini engelledi.

Bu bölümlerde Fenerbahçe topla daha çok oynayıp rakip yarı alanda daha çok görünürken, ikinci yarıya Mehmet Topuz-Özer değişikliği ile başlayan teknik direktör Christoph Daum, 72'de son hamlesini yaptı. Oyuna Deivid ile Vederson girerken, Roberto Carlos ile Selçuk kenara geldi.

Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye hayat vermedi. Rakip kalede tehlike yaratamayan sarı-lacivertli takım, 81'de kalesinde bir gol daha gördü. Savunmanın arkasına atılan bir topta Volkan büyük bir hata yaparak boşa çıktı. Oyuna yeni giren Şahin boş kaleye yolladığı topla takımını 3-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe hiç değilse "beraberlik" derken, Guiza'nın gole yaklaştığı bir pozisyonda kaleci Tolga başarılıydı.

Lider Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kaybettiği haftada oldukça kötü bir performans gösterdi. Konuk ekip Kasımpaşa, bir çok pozisyon yakaladığı maçı 3-1 kazanarak zirveyi salladı.