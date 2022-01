Beşiktaş, Kasımpaşa engelini aşamadı; galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Eren Elmalı), Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Ben Ouannes), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Tarkan Serbest), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 84 Travnik), Umut Bozok, Jörgensen (Dk. 46 Varga) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Josef, Atiba (Dk. 88 Kenan Karaman), Ghezzal (Dk. 77 Mehmet Topal), Larin (Dk. 67 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Güven Yalçın) Goller: Dk. 12 Can Bozdoğan (Beşiktaş), Dk. 82 Umut Bozok (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 43 Josef, Dk. 66 Larin, Dk. 89 Welinton (Beşiktaş), Dk. 58 Yusuf Erdoğan, Dk. 89 Tarkan Serbest, Dk. 90+3 Travnik (Kasımpaşa)