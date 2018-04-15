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Spor

Kasımpaşa, Avrupa kupalarına giden yolda maden çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta devam ediyor

15 Nisan 2018 13:16

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Trezeguet ve Bernard Mensah'ın golleriyle rakibini mağlup eden Kemal Özdeş'in öğrencileri, üst üstte üçüncü maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmada ilk pozisyon konuk ekipten geldi. 17. dakikada Ibanez'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 20. dakikada Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Mensah'ın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 40. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleyi tutmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya golle başladı. Son haftaların formda oyuncusu Trezeguet, 55. dakikada usta işi kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Üst üstte üçüncü maçında gol atmayı başaran Mısırlı oyuncu, bu sezon ki 14. golünü Karabük ağlarına gönderdi. Kasımpaşa, karşılaşmanın 66. dakikada Bernard Mensah'ın muhteşem volesiyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, son sırada bulunan Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 2-0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Eray Birniçan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Mensah, İlhan Depe (Dk. 79 Murillo), Diagne (Dk. 86 Etoundi)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko (Dk. 74 Tayyib Talha Sanuç), Özgür Yılmaz, Ibanez, Skulason, Murat Akın, Stahl (Dk. 61 Kage), Cem Özdemir (Dk. 61 Osman Çelik), Bliznichenko, Yusuf Akbulut

GOLLER: Dk. 55 Trezeguet, Dk. 66 Mensah (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 53 Kravchenko, Dk. 82 Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 82 Diagne (Kasımpaşa)

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