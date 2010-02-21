Kasımpaşa, Antep'i 3 golle geçti

T24 -

Maçtan Dakikalar

KASIMPAŞA: 3 - GAZİANTEPSPOR: 0

11. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Sancak'ın vuruşunda, kaleci Mahmut'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.15. dakikada Cenk'in pasıyla ceza alanına giren Şahin'in vuruşunda, kaleci Mahmut'dan dönen topa ceza alanında vuran Yekta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-029. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza alanına giren Cenk'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mahmut'un müdahalesiyle kornere çıktı.31. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Cenk, meşin yuvarlağı kontrol edemeyince Tomas topu uzaklaştırdı.32. dakikada Sancak'ın orta sahadan savunmanın arkasına attığı topa Cenk ile birlikte koşan Şahin, ceza alanı dışında sağ çaprazda meşin yuvarlağı kontrol ederek, ileri çıkan kaleci Mahmut'un yanından topu ağlara göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-036. dakikada sağdan Keller'in ortasında arka direkte Şahin'in kafa vuruşunda, top kaleci Mahmut'ta kaldı.51. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Julio Cesar'ın vuruşunda, top savunmadan döndü. Bu pozisyonda hakem Hakan Özkan, Barış'ın topu eliyle kestiğini işaret ederek, penaltı verdi ve Barış'a kırmızı kart gösterdi. Kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet bu karara itiraz ederken, hakem Hakan Özkan, 4. hakem Hüseyin Sabancı'nın uyarısıyla kenara gelip, Sabancı ile bir süre konuştu. Bu konuşmanın ardından hakem Hakan Özkan, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.62. dakikada ceza alanı dışından Ferdi'nin vuruşunda, top üstten auta gitti.64. dakikada sağdan ceza alanına giren Yekta'nın vuruşunda top yandan auta gitti.79. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına giren Şahin'den topu alan Sedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Mahmut'ta kaldı.84. dakikada kontratağa çıkan Kasımpaşa'da, Murat Erdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Şahin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Mahmut'ta kaldı.87. dakikada İvan'ın soldan ortasında arka direkte Julio Cesar'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topa altı pasta Beto'nun röveşata vuruşunda, bu kez yan direkten dönen topu savunma kornere attı.90 artı 5. dakikada Şahin'in pasıyla ceza alanına giren Murat Erdoğan, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, maçın sonucunu belirledi: 3-0Bu arada, karşılaşmanın 90. dakikasında iki Gaziantepsporlu taraftar, tel örgülerden sahaya atladı. Ancak güvenlik görevlileri iki taraftarı da hemen yakalayarak, stat dışına çıkardı.Recep Tayyip ErdoğanHakan Özkan x, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxMurat Şahin xx, Keller xxx, Koray xxx (Dk. 72 Merthan xx), Barış xxx, Ergün xxx, Yekta xxx (Dk. 75 Sedat xx), Murat Erdoğan xxx, Emre Toroman xxx, Sancak xxx, Şahin xxx, Cenk xx (Dk. 80 Gökhan x)Mahmut x, Cenk x (Dk. 46 Ferdi x), Deumi x, Tomas x, İvan x, Murat Ceylan xx, Serdar Kurtuluş x, Zurita x (Dk. 46 Erman x), Olcan xx (Dk. 72 Ümit x), Juilo Cesar xx, Beto xDk. 15 Yekta, Dk. 32 Şahin, Dk. 90+5 Murat Erdoğan (Kasımpaşa)Dk. 87 Serdar Kurtuluş, Dk. 90 İvan ve Julio Cesar (Gaziantepspor), Dk. 90 artı 2 Sedat (Kasımpaşa)