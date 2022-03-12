Kasımpaşa 3-1 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve son 11 maçında 7. galibiyetine imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Mücadele, 3-1'lik Kasımpaşa üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Mabil, Umut Bozok ve Fall ile gelirken, konuk ekip adına Selim Ay'ın fileleri havalandırdığı vuruşu puan için yeterli olmadı.

Karadeniz temicisinde Baiano, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 35'e çıkarırken 7 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.