Kasımpaşa 2-3 Başakşehir (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Son haftaların formda iki İstanbul ekibinin mücadelesinde gülen Emre Belözoğlu'nun takımı oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Medipol Başakşehir 28. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Kasımpaşa 43'te Mamadou Fall ile karşılık verirken 45'te Trezeguet'in golü ilk yarı skorunu belirledi: 1-2.

Turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda 52' Deniz Türüç'ün penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın yıldız ismi Jackson Muleka 79. sahneye çıktı. 11. lig maçında 12. golünü kaydeden Muleka skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Başakşehir, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Avrupa kupaları için mücadele veren Başakşehir, yenilmezlik serisini 5 haftaya çıkardı. (4 galibiyet, 1 beraberlik) Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Kasımpaşa ise 14. yenilgisini aldı.

Ligin 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ederken, Kasımpaşa Sivasspor deplasmanına çıkacak.