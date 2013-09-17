Uzatmalarda gelen gol Kanarya'ya zafer kazandırdı 2-3

Lige Torku Konyaspor yenilgisiyle başlayan, daha sonra Kadıköy'de üst üste Eskişehirspor ve Sivasspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçını da kazanarak, hem bu sezon ilk deplasman galibiyetini alarak, galibiyet serisini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Caner, 74 ve 90+3'de Webo'dan gelirken, Kasımpaşanın gollerini ise 19. dakikada Donk ve 40. dakkikada Scarione kaydetti.

Maçtan dakikalar

-90+3 Webo'nun golüyle Fenerbahçe uzatma dakilararında öne geçti. 2-3

- 74. Dakikada Webo'nun golüyle skora tekrar denge geldi. 2-2

- İkinci yarı ev sahibi takımın vuruşu ile başladı.

- 40. dakikada Scarione, Kasımpaşa'yı yeniden öne geçirdi 2-1

- 31. dakikada Caner Erkin muhteşem bir frikik golü ile maça eşitliği getiriyor.. 1-1

- 19. dakikada Donk'un golüyle Kasımpaşa 1-0 öne geçti

- Mücadele konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı

Kadrolar:

Kasımpaşa: Isaksson, Orhan Şam, Yalçın, Donk, Sancak, Babel, Scarione, Viduez, Castro, Kerem, Malki

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Egemen, Caner, Selçuk, Holmen, Meireles, Kuyt, Emenike, Webo

Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptıkları mücadelede, ligin 3. haftasında Sivasspor'u 5-2 yenen kadroyu değiştirmedi. Yanal, milli maçlar için Süper Lig'e verilen arada geçen 15 günlük süreden sonra çıkılan Kasımpaşa mücadelesinde, 11 kurgusunda bir değişiklik yapmadı. Kaleyi Volkan Demirel'in koruduğu Fenerbahçe'de, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Egemen Korkmaz, Alves ve Caner Erkin'den, orta alan Selçuk Şahin, Meireles, Emenike, Holmen ve Kuyt'tan, forvet de Webo'dan oluştu. Fenerbahçe teknik direktörü, Sivasspor mücadelesinin yedeklerini de değiştirmedi ve Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Bekir İrtegün, Mehmet Topal, Alper Potuk, Mehmet Topuz ve Salih Uçan, kadroda yer aldı.

Sow, Cristian ve Kadlec, 18'de yok

Sivasspor maçında kadroda olmayışı nedeniyle sosyal medyada yazdığı mesajla gerginliğe neden olan Moussa Sow, Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosunda da yer almadı. Sow'un yanı sıra, teknik direktör Ersun Yanal'ın kararıyla yabancı kontenjanına takılan Cristian ve Kadlec de Kasımpaşa maçında forma giymediler. Kadlec, üst üste 4. resmi maçında 18'in dışında kaldı. En son Kadıköy'de Arsenal ile yapılan UEFA şampiyonlar ligi play-off turu ilk maçında 90 dakika forma giyen Çek futbolcu, ardından Eskişehirspor, Arsenal rövanşı, Sivasspor ve bu akşamki mücadelede, 18'in dışında kaldı. Sarı-lacivertli takımda, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ve Yobo da kadroda bulunmadılar.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa'da Uche, Coulibaly ve Fritzler, yabancı kontenjanından dolayı kadroya giremedi. Teknik direktör Şota Arveladze, yabancı oyuncu tercihlerini Isaksson, Donk, Babel, Scarione, Viudes ve Castro'dan yana kullandı.

Lacivert-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve Halil Çolak, 18 kişilik kadronun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Orhan Şam, Kasımpaşa formasıyla sarı-lacivertli takıma karşı ilk kez forma giydi.

Yıldırım, maça gelmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım maça gelmedi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Erkan, kulübü başkanlık düzeyinde temsil ederek, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Zafer Yıldırım ile yan yana maçı izledi. Protokol tribününde, Fenerbahçe adına yöneticiler İsfendiyar Zülfikari, Hakan Dinçay, Serdar Erkan, Yalçın Haker ve Yasemin Merçil de bulundu.

Taraftarlardan bilet fiyatına tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın bilet fiyatlarının yüksek olduğu gerekçesiyle, karşılaşma öncesi yaptıkları tezahüratlarda Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'e tepki gösterdiler.Sarı-lacivertli taraftarlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan kale arkası tribününü doldurdu. Kasımpaşa taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar oluştu. Lacivert-beyazlıların bir bölümü de stat dışında maçın bilet fiyatına tepki gösterdi. Tribünlerdeki bazı taraftar grupları, karşılaşma öncesi "Yönetim uyuma taraftarın dışarda" şeklinde tempo tuttu.