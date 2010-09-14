-KASIMPAŞA: 1 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 2 İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 52. dakikada Florin'in sağdan yaptığı ortada arka direkte Şenol müsait durumda topla buluşurken, bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 73. dakikada soldan hızlı çıkan Kasımpaşa'da, Yekta'nın ortaladığı topa ceza sahası içinde Muhammed kafayla ters bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üsten kornere gitti. 74. dakikada Sancak'ın derinlemesine pasında soldan Kardemir Karabükspor ceza sahasına giren Şahin'in sert şutunda, top kaleci Tomiç'de kaldı. 78. dakikada defansta Luiz Henrique'yi geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Emenike, pasını boş durumdaki Ferdi'ye gönderirken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlarla buluşturdu: 0-2. 89. dakikada ceza sahası önünde yine Luiz Henrique'yi geçen Emenike, bu kez kale önünde boş durumdaki Tozo'ya pasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinden Tozo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 90+2. dakikada sağdan Keller'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Tjikuzu, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2. Kardemir Karabükspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: BJK İnönü Hakemler: Hüseyin Sabancı xx, Adil Sinem xx, Gökhan Memişoğlu xx Kasımpaşa: Murat xx, Keller xx, Merthan xx, Luiz Henrique x, Sancak xx, Ramos xx (Dk. 72 Erdi x), Tjikuzu x, Yekta xx, Dimitrov x (Dk. 62 Korhan x), Bebbe x (Dk. 61 Şahin x), Gökhan xx Kardemir Karabükspor: Tomiç xx, Kerim xx, Muhammed xx, Deumi xxx, Seriç xx, Tozo xx, Hakan Söyler xx, Şenol xxx (Dk. 68 Hakan Özmert x), Birol xxx (Dk. 89 Engin ?), Florin xxx (Dk. 76 Ferdi xx), Emenike xxx Goller: Dk. 12 Florin, Dk. 78 Ferdi (Kardemir Karabükspor), Dk. 90+2 Tjikuzu (Kasımpaşa) Sarı Kartlar: Dk. 23 Hakan Söyler, Dk. 52 Tozo, Dk. 81 Ferdi (Kardemir Karabükspor), Dk. 32 Ramos, Dk. 51 Yekta (Kasımpaşa)