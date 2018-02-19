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Spor

Kasımpaşa - Galatasaray: 2-1

Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) -  STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Mensah (Dk

19 Şubat 2018 00:23

Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) - 

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu
KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Mensah (Dk. 80 İlhan), Trezeguet (Dk. 90+4 Ahmet), Mbaye (Dk. 71 Eduok)
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar (Dk. 46 Eren), Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk (Dk. 82 Yasin), Feghouli (Dk. 59 Sinan), Rodrigues, Gomis
GOLLER: Dk. 45+3 (P) Mbaye, Dk. 80 Koita (Kasımpaşa) - Dk. 37 Rodrigues (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Veigneau, Sadiku, İlhan, Koita (Kasımpaşa) - Nagatomo, Tolga, Rodrigues (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig 22\'nci hafta maçında Kasımpaşa kendi sahasında Galatasaray\'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 44 puanda kalırken, Kasımpaşa 29 puana yükseldi.
6\'ncı dakikada Selçuk İnan\'ın kullandığı serbest vuruşta Ramazan topu kornere çeldi.
19\'uncu dakikada Tolga\'nın pasında ceza sahasına doğru hareketlenen Feghouli\'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş kaleci Ramazan\'da kaldı.
29\'uncu dakikada Veysel topu sağ kanattan içeri yolladı. Koita seken topa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
34\'üncü dakikada Gomis\'in pasında topla buluşan Feghouli şutunu çekti, Ramazan çıkarttı.
35\'inci dakikada Selçuk uzaktan şuntu çekti, kaleci Ramazan kurtardı.
37\'nci dakikada Donk\'un şık çalımlarıyla hızlı çıktı. Donk\'un pasında Rodrigues topla buluştu ve şutunu çekti, top filelerle buluştu: 0-1.
43\'üncü dakikada Veigneau\'nun ortasında Mbaye kafayı vurdu, top auta gitti.
45+1\'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı.
45+3\'üncü dakikada Kasımpaşa Mbaye\'nin penaltıdan kaydettiği gol ile 1-1\'lik eşitliği yakaladı.
66\'ncı dakikada Mensah\'ın uzun pasında topla buluşan Trezeguet\'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.
73\'üncü dakikada Linnes içeri kesti, top Rodrigues\'in önünde kaldı. Rodrigues\'in vuruşu yandan auta gitti.
80\'inci dakikada Kasımpaşa\'nın kullandığı serbest vuruşta yaşanan karambol sonucunda top Koita\'nın önünde kaldı. Koita\'nın vuruşu filelerle buluştu: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmazken, Kasımpaşa sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
 

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