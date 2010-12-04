Kasım'da sıfır enflasyon sürprizi

T24 - Enflasyon Kasım ayında sürpriz yaptı. TÜFE'de yüzde 0.03 artış, ÜFE'de yüzde 0.31 düşüş görüldü. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7.29'a geriledi.



Gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişe geçen enflasyon Ekim'den sonra Kasim ayında da yıllık bazda düşüş kaydetti. Gıda fiyatlarındaki gerileme, enflasyondaki düşüşte etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Kasım ayında TÜFE'de yüzde 0.03 arttı, ÜFE'de yüzde 0.31 düştü.

Yıllık enflasyonda hızlı düşüşler görüldü. Enflasyon TÜFE'de yüzde 7.29'a, ÜFE'de yüzde 8.17'ye geriledi. Bu veriler, Merkez Bankası'nın yüzde 7.5'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle paralel bir tablo ortaya koydu.

Kasım ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, çekirdek enflasyon yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0.31, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0.83 artırken,, enerji hariç yüzde 0,13 geriledi,

İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0.80 artarken, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0.19, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyon da yüzde 0,24 azaldı.



Giyim artış lideri

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3.87 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Kasım ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0.87, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.76, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.61, ev eşyasında yüzde 0.61, konutta yüzde 0.58, ulaştırmada yüzde 0.45, haberleşmede yüzde 0.32, sağlıkta yüzde 0.01 artış meydana geldi. Eğitimde yüzde 0.14, eğlence ve kültürde yüzde 0.81, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.89 düşüş yaşandı. Son dönemde yükselişte olan gıda fiyatlarında görülen düşüş enflasyonun gerilemesinde etkili oldu.



Yıllıkta alkollü içecekler ve tütün lider

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 24.54 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 12.39) ve lokanta ve oteller (yüzde 10,08) izledi.



Tarımda yüzde 4,25'lik düşüş

Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 4.25 düşüş olurken, sanayi sektöründe yüzde 0.63 artış gerçekleşti. Yıllık bazda tarımda fiyatlar yüzde 18.78, sanayide yüzde 5.59 arttı.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 4.77 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe görüldü.

Sanayinin üç sektöründen, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.80, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.33 artış, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 0.77 düşüş oldu.



Zam şampiyonu rakı

Kasim ayında beş ürünün fiyatında çift haneli artış görüldü. Zam şampiyonu yüzde 19.22'lik fiyat artışıyla rakı oldu. Onu yüzde 18.29'la bayan mantosu, yüzde 16.15'le bira, yüzde 13.14'le erkek kabanı, yüzde 12.67'yle salça, yüzde 9.47 ile şehir hatları vapur ücreti, yüzde 9.16'yla bayan çizmesi, yüzde 7.13'le belediye otobüs ücreti izledi.



Domates fiyatı yüzde 22 düştü

Kasım'da fiyatı en çok düşen ürün yüzde 25.12'yle portakal oldu. Son aylarda el yakan domatesin fiyatı da Kasım'da yüzde 22.03 geriledi.