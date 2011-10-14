Kasım'da Bursa ve Kayseri'ye doğalgaz yok



T24 - Türkiye'nin özel sektördeki en büyük gaz ithalatçısı ENERCO’nun sahibi Fatih Baltacı, “Kasım’da iki şehir gazsız kalacak” dedi.





İki kentte talep artışı nedeniyle gaz ihtiyacının arttığını belirten Fatih Baltacı, BOTAŞ’tan gaz istediklerini ama olumsuz yanıt aldıklarını anlattı.





Hürriyet gaztesinde yer alan habere göre, EPDK’ya başvurduklarını söyleyen Baltacı’nın Kasım’da gazsız kalacağını belirttiği ancak ismini açıklamadığı iki kentin Kayseri ve Bursa olduğu öğrenildi.





Ankara’da yapılan 2. Enerji Zirvesi’nin ilk gününde konuşan Fatih Baltacı, “Kasım’da gazsız kalacak iki şehir var” dediğinde salonda derin bir sessizlik oldu. 2.5 milyar metreküplük doğalgaz ithalat yetkisiyle özel sektörün en büyük tedarikçisi Baltacı, ilave ihtiyaç üzerine BOTAŞ’a başvurduklarını belirterek devam etti sözlerine.





Konuşmacı olduğu oturumun açılışını yapan BOTAŞ Genel Müdürü Fazıl Şenel de dinleyiciler arasında bulunuyordu. Baltacı, BOTAŞ’ın ‘gazımız yok veremeyiz’ yanıtını aktardığında salondaki sessizlik yerini şaşkınlığa bıraktı.





Türkiye’nin ‘al ya da öde’ yükümlülüğü nedeniyle kullanmadığı gaz için yaptığı ödemeler akıllara geldi. Zaten Baltacı da “BOTAŞ vermeyince biz de EPDK’ya ilave gaz getirme izni için başvurduk. 13-14 milyar metreküplük fazlanız varken ekstra gaz getirmek zorunda kalmak ironik bir durum” sözleriyle ‘al ya da öde yükümlülüklerine’ gönderme yapıyordu.





Konuşmaların bitmesinin ardından söz sırası dinleyicilere geldi. BOTAŞ Genel Müdürü Şenel’e neden gaz vermedikleri sorusu yöneltildi. Ancak Şenel bu soruyu yanıtlamamayı tercih etti. Baltacı ise iki kenti gazsız bırakmayacaklarını,ihtiyaç duyulan gazın eninde sonunda BOTAŞ tarafından verileceğine inandığını söyledi.







3 yıl sonra gaz açığı olacak





BOTAŞ Genel Müdürü Şenel ise konuşmasında Türkiye'de doğalgaz kullanımındaki gelişmeleri, doğalgaz piyasasındaki özelleştirmeleri anlattı. BOTAŞ'ın özel sektörü rakip değil, partner olarak görmeye devam edeceğini vurguladı.



Şenel, Türkiye ekonomisinin bu hızla büyümeye devam etmesi durumunda 3 sene sonra, ellerindeki kontratların yetmeyeceğini ve doğalgazda arz açığı oluşacağını söyledi.



Özel sektörü bu piyasada açığı kapatacak adımları atmaya davet etti. Ancak Şenel, bu hesabı hangi büyüme tahmini üzerinden yaptığı ve ne kadarlık talep artışı bekledikleri sorularına yanıt vermedi. Aynı zamanda Doğalgaz İthalat ve İhracatçıları Derneği Başkanı olan Fatih Baltacı da Şenel'in sözlerine katılmadığını ve 3 yıl içinde böyle bir talep artışı beklemediklerini belirtti.











