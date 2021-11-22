Kasım kampanyalarında e-ticarette avantajlı alışveriş yapmanın yolları

Kasım ayı e-ticaret kampanyaları hızla devam ediyor. Müşterilerin avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan yılın bu döneminde KOBİ ve esnaf da satışlarını artırarak işlerini büyütüyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 200 binden fazla satıcısıyla Kasım’da tüm Türkiye'ye alışveriş şöleni yaşatıyor. Süper İndirim Günleri'ni geride bırakan Trendyol, Kasım'ın son haftasında Efsane Günler kampanyası ile de müşterilerine milyonlarca üründe efsane fırsatlar sunacak. Trendyol, bu yıl ilk kez Hızlı Market, Yemek ve ikinci el uygulaması Dolap’a özel hazırladığı kampanyaları da Efsane Günler’de müşterileriyle buluşturuyor.

Beğendiğiniz ürünleri favorilerinize ekleyin

Müşterilerin avantajlı alışveriş yapması için kampanya dönemleri büyük önem taşıyor. Trendyol’da, kampanyalara dahil olan indirimli ürünlere müşterilerin hızlıca ulaşması için “fırsat ürünleri etiketi” uygulaması bulunuyor. “Fırsat”, “Büyük Fırsat” ve “Çılgın Fırsat” etiketlerini takip eden müşteriler, istedikleri ürüne indirimli olarak sahip olabiliyor. Müşteriler Trendyol üzerinden seçtikleri ürünleri favorilerine ekleyerek, ürünlerle ilgili beden ve fiyat değişimlerini de yakından takip edebiliyor. Favorilenen ürünler satıcılara rapor olarak sunuluyor. Bu sayede bir ürün ne kadar çok favorilenirse indirime girme olasılığı o kadar artıyor. Müşterilerin kampanya döneminden önce ürünleri favorilerine eklemeleri önem taşıyor.

Anlık bildirimlerinizi açın

Anlık bildirimlerini açmaları da müşteriler için avantajlı alışveriş için fark yaratan bir detay. Bildirimler aracılığıyla kampanya dönemlerinde 3 saatte bir olan anlık indirimlerden haberdar olup ihtiyaç duydukları ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyorlar. Müşteriler, Trendyol satıcılarının mağazalarını takip ederek o mağazaya özel indirim kazanabiliyor. Aynı zamanda hem Trendyol’un hem de satıcıların tanımladığı kuponlar sayesinde de indirimli alışveriş gerçekleştirilebiliyor.

Görüşlerinizi paylaşın, yorumları okuyun

Müşterilerinin geri bildirimlerini yakından takip eden Trendyol’da, müşterilerin satın aldıkları ürünler için yorum yapma özelliği ve platformdaki tüm ürünler için ise şikayet butonu özelliği bulunuyor. Ürün puanı ve müşteri yorumları, avantajlı alışveriş için büyük önem taşıyor. Yüksek ürün puanları ve olumlu müşteri yorumları alışverişe yönelik ön bilgi sağlıyor. Müşteriler, satın aldıkları ürünü değerlendirmek amacıyla yorum yaparken, aradığı ürününün farklı satıcılardaki yorumlarını ve fiyatlarını karşılaştırarak, almak istedikleri satıcıya karar verebiliyor. Bununla birlikte akıllı telefonlarından ürünün ekran görüntüsünü alarak ya da ürün sayfasının altına inerek, Şikayet Et Butonu’na tıklayıp görüşlerini paylaşabiliyor.

7/24 müşteri deneyime ulaşabilmelisiniz

Müşterilerin olumlu veya olumsuz bir deneyim yaşadığında hızlı bir şekilde iletişim kurması gerekebiliyor. Trendyol müşterileri Chatbot aracılığıyla Trendyol müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabiliyorlar.

Evde kargo beklemeden siparişinizi teslim alabilirsiniz

Trendyol’da teslimatla ilgili de kolaylıklar sunuluyor. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al noktaları yoğun geçen Kasım ayında müşterilerin kargolarını hızlı teslim almalarını, esnafın da ek gelir kazanmasını sağlıyor. Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor. Trendyol Gel - Al noktalarını kullanan müşteriler 10 TL indirim kazanıyor. Trendyol’un geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve bir yılda yaklaşık 2 milyon Trendyol müşterisinin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktalarının sayısı 11 bine ulaşmış durumda. Müşteriler, evlerine yakın Trendyol Gel - Al noktası ile istedikleri saatte kargolarını kendileri teslim alabiliyor. Trendyol Gel - Al noktalarını kullanan müşteriler 10 TL indirim kazanıyor.

Müşteriler Trendyol Cüzdan ile Trendyol alışverişlerinizi yapabilir, bakiye yükleyebilir ve iadelerinin banka geri ödeme sürecini beklemeden anında Trendyol Cüzdanım’a yükleyip alışverişlerine kesintisiz devam edebilirler. Trendyol Cüzdan ile yapılan her alışverişin %1’i, Trendyol Elite üyelerin yaptığı her alışverişin %2’si cüzdan hesabına yatıyor.