-KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU RAKI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 19,22 ile rakı oldu. Rakıyı yüzde 18,29 ile bayan mantosu, yüzde 16,15 ile bira ve yüzde 13,14 ile erkek kabanı izledi. Tüketici fiyatları açısından Kasım'da fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 25,12 portakal oldu. Geçen ay fiyatlar domateste yüzde 22,03, limonda yüzde 20,11, salatalıkta yüzde 18,60, tavuk etinde yüzde 10,73, balıkta yüzde 9,93 oranında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE bazında, en yüksek fiyat artışları rakı, bayan mantosu, bira ve erkek kabanının dışında yüzde 12,67 ile salçada, yüzde 9,47 ile vapur ücretlerinde (şehir hatları), yüzde 9,16 ile bayan çizmesinde, yüzde 7,13 ile belediye otobüs ücretinde, yüzde 7,12 ile çocuk botunda, yüzde 5,44 ile de LPG dolum ücretinde gerçekleşti. -ÜRETİCİ FİYATLARINDA LPG ZAM ŞAMPİYONU- Üretici Fiyatları (ÜFE) bazında ise fiyatı en çok artış gösteren ürün yüzde 15,17 ile LPG oldu. Bunu, yüzde 13,66 ile çocuk ve genç odası takımı, yüzde 10,65 ile erkekler için pamuklu gömlekler, yüzde 10,29 ile domates salçası, yüzde 10,24 ile pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç), yüzde 5,29 ile de ham petrol izledi. Kasım'da canlı koyun fiyatları yüzde 5,08, sandviç, tost ekmeği fiyatları yüzde 3,49, patates fiyatları yüzde 3,43, dizel yakıtı (motorin) fiyatları yüzde 3,34, inşaat demiri fiyatları yüzde 3,27, bakır tel fiyatları yüzde 3,10, rafine ayçiçek yağı fiyatları yüzde 2,82, bayan gömleği fiyatları da yüzde 2,67 arttı. ÜFE bazında Kasım'da fiyatı en çok düşen ürün yüzde 39,09 ile hamsi oldu. Bunu yüzde 38,18 ile mezgit, yüzde 26,77 ile mandalina, yüzde 20,05 ile limon, yüzde 14,64 ile havuç, yüzde 8,96 ile tavuk eti, yüzde 7,20 ile tahin helvası, yüzde 6,56 ile motorlar için yağ veya benzin filtreleri izledi.