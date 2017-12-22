Kasım ayında Türkiye genelinde 122 bin konut satıldı

İSTANBUL, (DHA) KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Kasım ayında 122 bin 732 adet konut satışı gerçekleştiğini, bir önceki yılın kasım ayı konut satışlarına göre ise yüzde 7.5 azalış yaşandığını açıkladı.

2017’nin ilk 11 ayında toplam 1 milyon 276 bin 342 adet konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın ilk 11 ay toplamına göre yüzde 6,5 oranında bir artışla 77 bin 602 konut daha fazla satıldığını belirten Elmas, TÜİK verilerine göre diğer rakamları açıkladı ve şunları söyledi: \"2017 yılının 11 ayının toplamına baktığımızda, 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 341 bin 453 konut satışını çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. Böylece 2017 yılı konut satışları için koyduğumuz 1 milyon 400 bin satış hedefini tutturmuş olacağız. İpotekli satışlara baktığımızda ise 37 bin 250 konut satışı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Ekim ayı satışları da benzer bir tablo ortaya koymuştu. İpotekli satışlardaki düşüşte aylık konut kredisi faiz oranının yüzde 1’in üzerine çıkması ve bankalarımızın konut kredisi kullandırılmasındaki isteksizliği net bir biçimde görülmektedir. Konut kredisi taleplerinin büyük kısmı bankalarca reddedilmektedir. Bu da ipotekli konut satışlarının düşmesinde temel etkendir.\"

\"KONUT SATIŞLARI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR\"

Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını gözlemlediklerini söyleyen Elmas sözlerine şöyle devam etti:

\"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artış ile 2 bin 152 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancıya konut satışında ilk 11 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın ilk 11 ay toplamına göre yüzde 21,3 artış ile 20 bin 70 konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 728 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 491 konut satışı ile Antalya ikinci, 142 konut satışı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. Irak vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında ilk sırada yer aldı. Yılın son ayında da yabancıya satışın artarak süreceği konusunda bir şüphemiz yok. 2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirmiş olacağız. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün Eximbank imkânlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır.\"

\"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK\"

Son olarak bina inşaatı maliyetlerinde yüzde 22,1 artışın olduğunu gördüğünü söyleyen Elmas, \"Tüm bu maliyet artışlarına rağmen biz konut üreticileri olarak bu artışı konut fiyatlarına yansıtmadık. Konut alıcıları ve yatırımcıları için konut alımı için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz. Alternatif finansman modellerinin özellikle de gayrimenkul sertifikasının devreye girmesiyle inşaat sektörü 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edecektir\" dedi.

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