Kasım ayında 128 işçi öldü

Resmi kaynaklara ve medyaya yansıyan bilgilere göre Kasım ayında 128 işçi, güvensiz çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Kasım ayında en az 128 işçi hayatını kaybettiğini duyurdu. 23'ü düşerek toplam 31 inşaat işçisi, 18 tarım emekçisi, 13 şoför, 13 tekstil ve deri işçisi, 12 büro çalışanı ve 10 maden işçisi can verdi. Trafik kazalarında 49 işçi, ezilme veya göçük nedeniyle 35 işçi ve düşme nedeniyle 26 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kayıt altına aldıkları iş cinayetlerinden bazılarını sıraladı:

Resmi olarak hiçbir mesleki kanser tanısı olmayan deri işçisi Yılmaz Pehlivan, İstanbul Zeytinburnu’ndaki tabakhanelerde çalışırken yakalandığı akciğer kanseri sonucu can verdi.

Tekstil sektöründe iki toplu işçi katliamı yaşandı. 5 Kasım’da Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 işçi can verdi. 7 Kasım’da Gaziantep’te trikotaj ve konfeksiyon üretimi yapılan üç katlı Hacı Büyükbeşe İş Merkezi’nde çıkan yangında ise 5 işçi can verdi. Elektrik Mühendisleri Odası’nın ön raporuna göre binada yangın merdiveni, söndürücüleri ve acil durum çıkışı yoktu, bina üretim yapılmasına uygun değildi.

Sekiz yıldır ataması yapılmayan 33 yaşındaki öğretmen Alim Koç, Aydın’da intihar etti.

Feniş'ten maaşını ve tazminatını alamadan atılan işçi Nizamettin Önelge, yaşamını sürdürebilmek için günlük yevmiye alarak çalıştığı inşaatın beşinci katından düşerek can verdi.

10 kadın işçi can verdi. 13 Kasım’da 42 yaşındaki ev işçisi Rukiye Şimşek, İstanbul Bostancı’da dördüncü katta cam silerken düşerek can verdi.

4’ü Suriyeli ve 1’i Çinli olmak üzere 5 göçmen işçi can verdi.

13 yaşındaki Orhan Sürer, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde çalıştığı inşaatın yedinci katından düşerek; 16 yaşındaki Hasan Bakdur, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde pamuk tarlasından eve dönerken jandarma akrebinin ezmesi sonucu; 14 yaşındaki Muharrem Dursun ve 17 yaşındaki Salih Eroğlu, Gaziantep’te konfeksiyon atölyesinde çıkan yangında ve 17 yaşındaki Gökhan Örüç, Konya Selçuklu’da inşaatın 11. katında balkona mermer döşerken düşerek can verdiler.

