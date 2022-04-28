Kaşıkçı dosyasının iadesinden üç hafta sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidiyor

2 Ekim 2018'de muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen bir ekip tarafından öldürülmesinin ardından soğuyan Suudi-Türkiye ilişkileri, ısınmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
7 Nisan'da Türkiye, Kaşıkçı dosyasını "sanıkların yabancı uyruklu olması nedeniyle yakalama emirlerinin yerine getirilemeyeceği ve ifadelerinin alınamayacağı" gerekçesiyle, cinayet için dava sürecinin çoktan sona erdiği Suudi Arabistan'a devretmişti.
TIKLAYIN - T24, belgeye ulaştı: Kaşıkçı dosyası 'uluslararası nezaket' gerekçesiyle S. Arabistan'a devredilmiş, cinayet '40 mg. doz'la işlenmiş!
TIKLAYIN - Kaşıkçı davasında mahkeme başkanından şerh: Sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucu doğuracak
TIKLAYIN - Devredilen Kaşıkçı dosyasında 'uluslararası nezaket' detayı