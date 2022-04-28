Kaşıkçı dosyasının iadesinden üç hafta sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidiyor

2 Ekim 2018'de muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen bir ekip tarafından öldürülmesinin ardından soğuyan Suudi-Türkiye ilişkileri, ısınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

7 Nisan'da Türkiye, Kaşıkçı dosyasını "sanıkların yabancı uyruklu olması nedeniyle yakalama emirlerinin yerine getirilemeyeceği ve ifadelerinin alınamayacağı" gerekçesiyle, cinayet için dava sürecinin çoktan sona erdiği Suudi Arabistan'a devretmişti.

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