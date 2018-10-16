Kaşıkçı ailesinden uluslararası soruşturma çağrısı: Ölümünün araştırılması için

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından 'kaybolan' gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı.

Kaşıkçı ailesinin Washington Post'ta yer alan açıklamasında, "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz" dendi.

Ailenin, travmaya uğradığı ve bu acılı dönemde bir arada bulunmanın hasreti içinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız."