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Kasetlerin yayınladığı sitelerin ücreti Bayındır'ın kredi kartıyla ödenmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kaset skandalıyla ilgili olarak AKP'li İbrahim Faruk Bayındır’ın adını vermesinin ardından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kaset skandalıyla ilgili olarak AKP'li İbrahim Faruk Bayındır’ın adını vermesinin ardından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre görüntüleri yayınlayan internet sitelerinin alan adının ücretleri Bayındır’ın kredi kartından ödendi. Bayındır da bu bilgiyi doğrularken yapılan ödemeyi fark etmediğini öne sürdü. Akşam gazetesinde dün yer alan habere göre Bahçeli, skandal görüntülerin yer aldığı internet sitelerinin domain ücretinin Bayındır’ın kredi kartından ödendiği bilgisine ulaşınca ismini açıkladı.

Olayı öğrendikten sonra suç duyurusunda bulunan Bayındır da dün bazı internet sitelerine yansıyan haberlere göre incelenmesi için kredi kartlarının bilgilerini savcılığa verdi. Bayındır yaptığı açıklamada, skandal görüntülerin yayımlandığı internet sitesinin kendi kredi kartıyla satın alındığını doğruladı ancak bunu fark etmediğini öne sürdü.


Bayındır: Fark etmedim

Olayı 8 Mayıs’ta televizyonlardan öğrendikten sonra 9 Mayıs’ta bankalara giderek tüm hesaplarını incelettiğini belirten Bayındır, “Bir kredi kartımdan, bilgim olmaksızın yurtdışı internet hizmetleri veren bir firmadan harcama yapıldığı tespit edilmiş, harcama limitleri yüksek birden fazla kredi kartımın olması ve hesap ekstrelerini inceleme alışkanlığımın olmaması nedeniyle bu harcamalar tarafımca fark edilememiştir” dedi. Bayındır, olayın araştırıldığını da anımsatırken sorumluların ivedilikle bulunup cezalandırılmasını istedi.   

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