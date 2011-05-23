Kasetler MHP’yi nasıl etkiler?

T24 - 12 Haziran seçimine günler kala kaset skandalları MHP’de birçok üst düzey yöneticinin istifa etmesine neden oldu. Peki bu durum MHP’nin oylarını nasıl etkiler? Araştırmacılar MHP için sandığın nabzını tuttu.

Araştırma şirketi sahipleri, MHP’nin durumunu Milliyet gazetesi için değerlendirdi.





'Oy verme kararı olanların fikri değişmez'



Tarhan Erdem (KONDA’nın sahibi):



Yansıyan olayların, siyasi hayat için doğru olmadığı kesin. Çok organize bir iş olduğu belli ve çok çirkin. Planlanmış, hedefi olan bir hareket olarak görüyorum. MHP'li yöneticilerin istifa etmeleri de doğru bir yaklaşım. Ancak bütün bunların sonunda ben MHP'ye oy olarak büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Bir kişi hakkında çıkarılan bir dedikodu, kaset vs. özel hayat yönüyle istismar edilebilir, fakat ona oy verme kararında olanların fikrini değiştirmez.





'Net bir şey söylemek zor'



Özer Sencar (METROPOLL Genel Müdürü):



Yaşananların bugünkü haliyle kaldığını kabul etsek bile MHP'yi nasıl etkileyeceğini söylemek zor. İnsanlar 'Büyük sorumsuzluk var, bunları yapanları cezalandırmak lazım' deyip başka yere de yönelebilir.



'MHP birileri tarafından hedef alınıyor, komplo var' deyip oyları da artırabilir. Net bir şey söylemek mümkün değil. Asıl üzerinde durulacak konu ise bence şu: CHP'de Baykal'a yönelik olarak uygulanan yöntem lider değişimini beraberinde getirdi. Burada da amaç bence üst yöneticilerin ve MHP'nin tasfiyesinden çok Bahçeli'yi görevinden uzaklaştırmak. Ancak Bahçeli, Baykal gibi 'Gidiyorum' demedi. Dolayısıyla CHP'deki değişimi hedefleyerek başarı sağlayanlar, şu an MHP'de aynı sonuca ulaşamadı.





'MHP'nin oyları artar'



Hakan Bayrakçı (SONAR Başkanı):



Verilere dayalı olmamakla birlikte bu gelişmelerin MHP'nin oylarını artıracağını düşünüyorum. Burada gerçekten bir mağduriyet var ve bir plan işletildiği görülüyor. 10 yöneticinin bu şekilde şantaja maruz bırakılması tesadüf değil. Bunun da ters teptiği yavaş yavaş yansımaya başladı. MHP'ye oy vermeyi düşünmeyen birçok kişiden, 'Bu oyunu bozmak için oyumu MHP'ye vereceğim' sözlerini duydum. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi büyük şehirlerde ciddi oy artışına yol açacağını düşünüyorum.







