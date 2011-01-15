'Kasetler beni aklar ama veremem'

T24 - Serter, kendisinden istenen 'ikna odası' kasetlerini anlattı: 198 öğrenciyle görüşülmüştü. Birkaçını almıştım. Kasetler beni vicdanlarda aklar ama o insanlara duyduğum saygıdan dolayı veremem...



İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet'in 'ikna odası kasetlerini gönderin' dediği CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter konuştu. Serter hem o ikna görüşmelerini, hem kasetleri anlattı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Serter, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı olduğu dönemde, türbanlı öğrencilerin başlarını açması için ikna odaları kurduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Kısa sürece önce de İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet, 'gizli' damgalı bir yazı göndermiş, kasetleri istemişti. AKŞAM'ın dünkü manşetiyle gündeme gelen olay sonrası Serter VHS kasetler için şunları söyledi:





'KULLANILAMAZ HALDEDİR'



'O kasetler 12 yıl içinde zaten kendi kendini imha etmiş, kullanılamaz hale gelmiştir. Ben de kasetleri ebediyen saklama niyetinde değildim. Bir kısmının nerede olduğunu ben de bilmiyorum. VHS kasetlerden birkaç tanesini ben aldım. Ama onlar da yıllar içinde kullanılamaz hale gelmiştir. Rektör ne kadar baskı altında olursa olsun, isteseler de vermek zorunda değilim.'





'İLK KAYITTA GÖRÜŞÜLDÜ'



Serter, 'Bu şekilde kaç kaset veya kayıt olduğu' sorusunu da şöyle yanıtladı: '198 öğrenciyle görüştük. Bunların ilk kısmı kayda alınmadı. Diğerleri de her kasette 10-15 dakikalık bölümler halindeydi. Kayıt işlemi sadece bir kere yapıldı. 1998'in Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi'ne ilk kez kayıt olacak öğrencilere yönelik bir uygulamaydı. İddia edildiği gibi 2 veya 3'üncü sınıf öğrencilerine, üst sınıflara yönelik bir kayıt yapılmadı. Sadece görüşülüp, durum anlatıldı.'





'ORADA YAŞANANLAR ÖZEL'



O odada yaşananların insanların özeli olduğunu vurgulayan Serter, 'O duyguların kamuya mal olmasını istemedim. Kasetleri versem, açıklansa ben vicdanlarda da aklanırım. Ama o insanlara karşı taahhüdümü ihlal etmiş olurum. Onlara duyduğum saygıdan dolayı vermem. Rektör de buna yönelik soruşturma falan açamaz' dedi.





'ASLANLARIN ÖNÜNE ATMAM'



Olayın başka bir boyutu daha olduğunu vurgulayan CHP'li vekil 'O görüşmelere katılan öğretim üyelerinin bir kısmı hala üniversitede. Kasetlerin açıklanması şimdi o insanları kamuoyunun, aslanların önüne atmak, kimliklerini ifşa etmek gibi bir sonuç da doğurur' diye konuştu.





'REKTÖR SÖYLET SESSİZ'



AKŞAM'ın basın danışmanı Doç. Dr. Ergün Yolcu aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı Rektör Prof. Yunus Söylet de Serter'e gönderdiği yazı ile ilgili bir açıklama yapmadı.