Kaset skandalı için ilginç iddia!

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kaset skandalının perde arkasına ilişkin çarpıcı bir iddia da Taraf Gazetesi'nden geldi.



Taraf Gazetesi kaset skandalından üç ay önce bir işadamının Deniz Baykal' ile yaptığı bir görüşmeyi gündeme taşıdı.



Haberde yeralan iddialara göre o işadamı Deniz Baykal ile yaptığı bir saatlik görüşmede CHP üst düzey yöneticileri Önder Sav, Mustafa Özyürek ve Onur Öymen'i kurultayda parti yönetiminden uzaklaştırmasını istedi.



İşadamının, Baykal'dan 'ret' yanıtı almasının ardından önce kaset skandalıyla Baykal istifa ettirildi, yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu da Sav, Özyürek ve Öymen'i sildi. Sözkonusu iddiaların odağındaki ismin işadamı İnan Kıraç olduğu iddia edildi.





İnan Kıraç'tan yalanlama



Taraf Gazetesi'nin gündeme taşıdığı iddia ile ilgili konuşan İnan Kıraç, ''Parti liderleri ve ülkemizi yönetenlerle, zaman zaman gerçekleşen görüşmelerim Türk ekonomisinin ve otomotiv sanayinin gidişatı ile sınırlıdır. Sayın Baykal ile görüşmemiz de bu çerçevede olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde tanıdığım kişiler bir elin beş parmağını geçmez. Son 12 yıldır eşim Suna'nın sağlık koşullarının şekillendirdiği bir hayatı yaşıyorum. Onun istekleri doğrultusunda, eğitim, sağlık, kültür ve sanat konuları ile meşgul oluyorum. 1998 yılında kurduğum şirketlerimin yönetimini de arkadaşlarıma devretmişimdir. Siyasi konulara ismimin karıştırılmasını samimiyetle anlamış değilim" dedi.





