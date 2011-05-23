‘Kaset mağdurları’ ifade verecek

T24- “Kaset depremi” soruşturmasında kabul etmeleri durumunda hem MHP’lilerin hem de mağdur kadınların ifadesine başvurulabilecek, olayla ilgileri araştırılacak.

Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet'te yayımlanan (23 Mayıs 2011) haberi şöyle:

MHP’de, Başkanlık Divanı üyesi 6 ismin önceki gün istifa etmesine ve seçim sürecinde istifa eden üst düzey yönetici sayısının 10’a yükselmesine yol açan görüntülerin yüklendiği adres ABD çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ABD’den yüklendiği sonucuna ulaştı. Savcılık, önceki görüntülerin ise yine ABD ve Portekiz’den yüklendiğini belirlemişti. Bu ülkelerden görüntüleri kimin yüklediği konusunda adli yardım istenmesi bekleniyor. Ancak CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili görüntülerin kaynağı konusunda ABD’den 1 yılı aşkın süredir yanıt gelmemesi, bu soruşturmanın da kısa sürede sonuca bağlanamayacağı yorumlarına neden oluyor.

MHP’lilere sorulacak

Uzmanlar, sitelere yüklenen görüntülerin, mekana önceden girilerek, elektrik priz, buvat ya da lambalara kamera yerleştirilmesiyle çekildiği noktasında birleşti. Uzmanlar, organize bir eylemde bulunulmadan bu netlikte görüntü elde edilemeyeceğine işaret ediyor. Savcılığın, bu nedenle mağdur MHP’lilere “Savcılık soruşturmasına yardımcı olacak mısınız, bilgi verecek misiniz?” diye sorması bekleniyor. Suç duyurusunda bulunan MHP’liler bilgi vermeyi kabul ederse, savcılığın, görüntülerin çekildiği adresi, görüntülerdeki kişileri, bu mekana girip çıkanları soracağı belirtiliyor. Savcılığın, ismi bildirilen kişilerin telefon kayıtlarını, bölgedeki güvenlik kameralarının geçmişe ilişkin görüntülerini araştırarak bir sonuca ulaşmayı amaçladığı kaydediliyor. Savcılığın, bu kapsamda, MHP’lilerin isimlerini bildirmeleri halinde, görüntülerdeki kadınların da ifadelerine başvuracağı ifade ediliyor. MHP’liler bilgi vermeyi reddederse savcılığın kısa vadede yol alamayacağı belirtiliyor.

Önlem alınsaydı

“Farklı ülkücülük” adlı grubun, günler öncesinden MHP’yi tehdit etmesine rağmen önleyici tedbir alınamaması ise yeni tartışma başlattı. Uzmanlar, önleyici tedbir alınamamasını, internet yoluyla işlenen suçların önlenmesine ilişkin yasada sıralanan katalog suçlar arasında “özel hayatla” ilgili suç oluşturan eylemlerin bulunmamasına bağlıyor. Uzmanlar, son 3 yıldır onlarca kişinin ses ve görüntü kayıtlarının internet sitelerinde yayımlanmasına rağmen yasal önlem alınmamasının, önleyici tedbir alınmasını imkansız hale getirdiğini savunuyor. Görüntüler konusunda başvurdukları mahkemeden, katalog suçlar arasında özel hayatın gizliliğinin bulunmaması nedeniyle tedbir kararı verilemeyeceği yanıtını alan MHP’liler ise TİB’in idari yetkisini kullanarak görüntüleri hemen engellenmemesine tepki gösterdi. TİB’in engelleme kararına karşılık, önceki günkü görüntülerle, daha önceki istifalara yol açan görüntülerin “youtube” başta olmak üzere onlarca siteden rahatlıkla izlenebildiği de görüldü.