-KASET İNCELEMESİ SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, internette yer alan ve MHP'li dört eski yöneticiye ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin başlattığı incelemeyi soruşturmaya dönüştürerek, MHP Genel Merkezinden konuya ilişkin ellerinde bulunan belge ve bilgileri istedi. Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün İstanbul'da yaptığı açıklamada ismini verdiği ve bazı internet sitelerinde yer alan görüntülerle ilgisi olduğunu öne sürdüğü iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'e, olaylarla ilgisi olmadığı ve ilgililerin bulunması talebine dair bir şikayet dilekçesi vermesinin ardından başlatılan inceleme, soruşturmaya dönüştürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, soruşturma için özel yetkili savcılardan Adnan Çimen'i görevlendirdi. Soruşturmayı yürüten Savcı Çimen, MHP Genel Merkezine bir yazı yazarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini verdiği iş adamı İbrahim Faruk Bayındır ile olayın bağlantısına ilişkin belge ve bilgiler ile kaset olayına ilişkin MHP'nin elinde bulunan delillerin savcılığa gönderilmesini istedi. Savcı Çimen'in, ''çekimlerin örgütlü bir yapı tarafından yapılıp yapılmadığını ve yapıldıysa kimler tarafından yapıldığını'' soruşturacağı öğrenildi. Savcılıkça başlatılan soruşturmada, MHP yöneticilerinden kimsenin soruşturma açılması yönünde bir talebinin olmadığı ve soruşturmanın Bayındır'ın savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası başlatıldığı kaydedildi.