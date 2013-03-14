Kasayı keserken paraları yaktılar

İstanbul'da bir fabrikadan çaldıkları para kasasını açmaya çalışan 5 kişi kasayı keserken paraları yaktı.

Ümraniye'de bir düğme fabrikasından, içinde 200 bin lira nakit para ile çek ve senetler bulunan para kasasını çalan 4 kişi ile kasayı açan demirci ustası yakalandı. Şüpheliler, kasayı keserken paraları yaktı.

İddiaya göre, fabrikadan bir süre önce ayrılan Bilal Ş. (23) eski işyerinden hırsızlık için plan yaptı. Bunun için de İlker Ü. (19), Barış Ç. (21) ve Ekrem Ç. (19) ile anlaştı. Olay günü bir araç kiralayan 4 arkadaş, fabrikaya girerek kasayı aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, zanlılar Gaziosmanpaşa'ya götürdükleri kasayı, demirci ustası Ahmet B.'nin (49) yardımıyla kesmeyi başardı. Ancak kasadaki paraların bir kısmı kasa açılırken yandı.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis kısa sürede zanlı Bilal Ş.'nin ismine ulaştı. Diğer şüphelilere de ulaşan polis zanlıları gözaltına aldı.