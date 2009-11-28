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Yaşam

Kasaptan kurtulan boğa can aldı: 1 ölü

Tokat'ta kasabın elinden kurtulan kurbanlık boğanın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

28 Kasım 2009 02:00

T24 - Tokat'ta kasabın elinden kurtulan kurbanlık boğanın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Kent merkezi Örtmelönü Mahallesi yakınlarında kasabın elinden kaçan kurbanlık boğayı durdurmak isteyen 71 yaşındaki Osman Kılıç, boğanın boynuzlarıyla çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, acil servisteki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Kılıç'ın cenazesi, hastanedeki otopsinin ardından Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

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