Kasaplardan hodri meydan: Etin kilo fiyatında indirim yapacağız

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) zincir marketler üzerinden ucuz et satışı yapılacağı açıklamasını değerlendirdi. Yardımcı, "Ele vereceğinize bize verin, biz satalım. Bizden de KDV'yi kaldırsınlar, 4 TL indirim yapalım. Hatta 2 TL de kendimizden yaparız. Toplamda kilo fiyatında 6 TL indirim olur. Hodri meydan" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kırmızı etin ucuza tüketileceği yönündeki açıklamasının ardından ESK, ucuz et satışıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. ESK, KDV dahil kıymayı kilosu 29 TL'den, kuşbaşının ise kilosu 31 TL'den Türkiye'nin bütün illerinde, kendi satış noktalarında satmayı taahhüt eden 2 zincir markete dana karkas et olarak verecek. Marketler, karkas eti yarımşar kilo halinde paketleyip, kıyma ya da kuşbaşı olarak satabilecek. Satışların önümüzdeki hafta başından itibaren başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

"Ele vereceğinize bize verin"

Yapılan düzenlemeye, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı'dan 'hodri meydan' çıkışı geldi. Yardımcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın devlet eliyle kasapları mağdur etmeye çalıştığını iddia etti. Bakanlığın kasaplara sahip çıkmasını beklediklerini; ancak yanıldıklarını dile getiren Yardımcı, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya 'Ele vereceğinize bize verin, biz satalım' dedik. Kasaplar olarak vatandaşlara daha kolay ulaşırız. Biz bakanımızın bize sahip çıkmasını beklerdik; ama olmadı" dedi.

"Bizi günah keçisi yapmasınlar"

Zincir marketlerin, kasapların sattığı ürünlerin tamamını sattığını hatırlatan Yardımcı, "Her şeyimizi elimizden aldılar. Zincir marketler, bugün zaten binbir çeşit malzeme satıyor. Onlara verilmesin, demiyoruz; ama 30 bin kasap da düşünülsün. Biz, reyon kirası da istemiyoruz. Yerli üreticiyi bitirmeyelim. Bakanımız, bizi günah keçisi yapmasın. Kira vermeden bakanımızın emrindeyiz" diye konuştu.

Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı, kasaplar olarak marketlerle rekabet edebilmek adına indirime gideceklerini söyledi. İndirim için devletten KDV konusunda destek beklediklerini dile getiren Yardımcı, şunları söyledi:

"Ne yapalım? Mecburen biz de indirime gideriz. Neden gitmeyelim? 1 kilogram ette 4 TL KDV var. KDV'yi kaldırsınlar, biz de 4 TL indirim yapalım. Hatta 2 TL de kendimizden yapacağız. Toplamda kilogram fiyatında 6 TL indirim olur. Hodri meydan. 6 TL indirim yaparsak kıyma 38 TL kıyma, kuşbaşı 42 TL olur."