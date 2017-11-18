Kasap dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, bir kasap deposuna gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Muhittin Mahallesi Fazilet Sokak üzerinde bulunan kasap dükkanının depo bölümünde öğleden sonra meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler depoya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



