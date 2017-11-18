T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kasap dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, bir kasap deposuna gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 19:23

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, bir kasap deposuna gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay, Muhittin Mahallesi Fazilet Sokak üzerinde bulunan kasap dükkanının depo bölümünde öğleden sonra meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler depoya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLUTekirdağ DHA TEKİRDAĞOlayMuhittin Mahallesi Fazilet SokakSaldırıdaYaralıDevlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24