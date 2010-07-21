Kasaba girdi ama hatırlamıyor

T24-

Balıkesir Susurluk'ta kontrolden çıkan bir kamyon kasap dükkanına girdi. Suat U.'nun kullandığı kamyon, dün sabah saatlerinde Susurluk'un en işlek noktalarından biri olan İstasyon caddesi üzerinde bir anda kontrolden çıkarak, süratle bir kasap dükkanına duvardan daldı. Fahrettin Saran'a ait kasap dükkanında çalışan Fuat ve Ozan Saran bir anda neye uğradıklarını şaşırarak canlarını zor kurtardılar. Kazada kasabın bulunduğu 6 katlı binanın ana kolonlarından biri hasar gördü.



KAZAYI HATIRLAMIYOR



Gözaltına alınan şoför Suat U. polise verdiği ifadede, beyninde tümör olduğunu, kazayı hatırlamadığını iddia etti. Kaza yerinde yapılan incelemede de herhangi bir fren izine rastlanmadı. Bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Hasar gören kolon yerine 3 çelik direk konulmasının ardından, kamyon dükkandan çıkarıldı.

